Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор дает показания в Конгрессе.

Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Уильям Тейлор

Предоставление военной помощи Украине зависело от обещания Киева расследовать события, относящиеся к выборам президента США в 2016 году, а также действия украинской компании Burisma, в совете директоров которой состоял сын вице-президента Джо Байдена.

Об этом временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил в Палате представителей 22 октября, сообщает Washington Post.

Тейлор также рассказал, что посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил ему, что президент Дональд Трамп был согласен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским только в случае, если глава Украины дал бы публичное обещание начать расследования. Washington Post сообщила об этом со ссылкой на письменные показания Тейлора, предоставленные в Палату представителей.

Как сообщает Голос Америки, отдельные законодатели-демократы заявляют, что показания временно поверенного США в Украине Вильяма Тейлора создают дополнительные проблемы для президента США Дональда Трампа.

Конгрессмен-демократ Стивен Линч заявил, что показания Тейлора стали "переломными", а вступительное заявление Тейлора вызвало возгласы удивления среди присутствующих.

"Это переломные показания. Я думаю, что они могут все ускорить. Я думаю, что мы можем получить больше ответов, чем новых вопросов", - цитирует Линча журналист Шимон Прокупец.

По словам журналиста CNBC Гарретта Гааке, законодатели, которые присутствуют во время показаний Тейлора, назвали их вызывающими доверие и беспокойство. Отмечается, что Тейлор подробно записывал свое общение по Украине, а его показания в значительной степени опираются на его собственные заметки.

Уильям Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине после отзыва посла Мари Йованович.

Американский дипломат был одним из фигурантов переписки с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером. Тейлор указывал своим собеседникам, что считает "безумством отказывать в помощи в безопасности ради услуги в политической борьбе".

Тейлор считается главным свидетелем в деле об импичменте.

Раньше конгрессмены заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам РоSSии Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

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