В Генпрокуратуре создали Департамент по делам Майдана

Рябошапка подписал соответствующий указ.

В Генпрокуратуре создали Департамент по делам Майдана
Фото: пресс-служба президента

В Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Отмечается, что в состав департамента будут входить три отдела.

"В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории", - сказано в сообщении ГПУ.

Деятельность нового Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

С 20 ноября Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с эти будет ликвидировано Управления специальных расследований, занимавшееся расследованием дел Майдана до сих пор. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ.

Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач - изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления - расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.

С конца 2014 группу следователей по расследованию дел по Майдану возглавляет Сергей Горбатюк.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры. Согласно ему, все прокуроры и следователи органов прокуратуры, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию. Запланировано, что первыми пройдут аттестацию прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.

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