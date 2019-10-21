Зеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцев

Президент призвал продолжить рассмотрение этого вопроса в преддверии Олимпийских игр-2020.

Зеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцев
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поблагодарил власти Японии за решение о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - говорится в сообщении.

Напомним, 21-24 октября Зеленский находится в Японии с рабочим визитом. В частности - он посетит церемонию интронизации императора Нарухито.

С1 января 2018 года Япония упростила визовый режим с Украиной.

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