Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"

Олигарх отреагировал на заявление Арахамии о давлении на депутатов от "Слуги народа".

Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Игорь Коломойский
Фото: Макс Левин

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "имеет влияние" на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ". Об этом он сказал в субботу, 19 октября, общаясь с журналистами в Николаеве, передают НикВести.

В интервью LB.ua Арахамия сообщил, что Коломойский имеет влияние на 7-9 "слуг народа", подчеркнув, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию и не поддается под влияние.

"Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею", - ответил Коломойский на вопрос, имеет ли он влияние на главу фракции "Слуга народа".

Бизнесмен также выразил сомнение, что Арахамия мог заявить о давлении на депутатов со стороны Коломойского.

"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему", - высказался Коломойский.

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