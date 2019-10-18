Украина приняла законодательство по амнистии по Минским договоренностям, - замглавы МИД

Украина приняла все законодательные акты по амнистии, обговоренные в Минских соглашениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал Боднар.

Он также напомнил, что согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

Боднар отметил, что решение о применении амнистии принимает суд. "Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что на данный момент амнистия – это вопрос дискуссии. "Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос – общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", - добавил Боднар.