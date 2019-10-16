Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом

Президент там встретится со своим коллегой Эгилсом Левитсом, спикером, и премьер-министром.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию для проведения встреч с властями. Об этом сказано в сообщении пресс-службы президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику", - сказано в нем.

Зеленский проведет встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Также Зеленский встретится в Риге с представителями украинской общины в Латвии.

Напомним, 15 октября Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, связанных с украинскими бывшими чиновниками. Возвращение денег в Украину будет решаться на уровне правительств.