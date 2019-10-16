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2019-10-16
Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом
Президент там встретится со своим коллегой Эгилсом Левитсом, спикером, и премьер-министром.
архивное фото
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию для проведения встреч с властями. Об этом сказано в сообщении пресс-службы президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику", - сказано в нем.
Зеленский проведет встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Также Зеленский встретится в Риге с представителями украинской общины в Латвии.
Напомним, 15 октября Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, связанных с украинскими бывшими чиновниками. Возвращение денег в Украину будет решаться на уровне правительств.
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