Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - Южанина

Законопроекты об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточение наказания за невыдачу чеков малым и средним бизнесом, принятые монобольшинством, приведут к увеличению социальной напряженности и закрытию большей части предприятий на упрощенной системе налогообложения. Об этом заявила в ходе круглого стола предпринимателей с депутатами от «Европейской Солидарности» народный депутат Нина Южанина.

«Если бы мы отправили закон на повторное второе чтение, то можно было бы обеспечить постепенное внедрение РРО и обеспечить качественный тест программного обеспечения и возможность его использования в местах осуществления предпринимательской деятельности», - отметила она.

Парламентарий отметила высокий риск того, что предприниматели не справятся с финансовым и фискальным давлением, которое будет после внедрения закона. А также отметила, что возможность получить компенсацию стоимости товара за неверный чек или его отсутствие может привести к заведомо ложным сообщениям о таких фактах с целью наживы. «Мы единственная страна в мире, где развивается «стукачество» за невыдачу чеков или их несоответствие. Человек, который будет сообщать о нарушениях будет получать 100-150% стоимости покупки. Это приведет к хаосу».

Председатель Черкасской городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец отметил, что на сегодня власть не проявляет реакции на требования митингующих и не обращает внимание на то, что около 50% предпринимателей или пойдут «в тень», или вообще прекратят предпринимательскую деятельность.

«Предприниматели надеялись, что власть под ним на встречу, но это не так. К митингующим никто не выходит», - сказал он.

Председатель правления ОО «Самозащита предпринимателей» Виктор Бобровинский считает, что обязательное внедрение РРО приведет к тому, что предприятие, которое производит и обслуживает кассовые аппараты, получит значительную прибыль и оно, как монополист вероятно заинтересовано во внедрении данного закона.

«Этот закон направлен на обогащение кого-то. Вместо кассовых аппаратов можно разработать бесплатное программное обеспечение и тогда можно говорить об обязательности кассовых аппаратов», - отметил Виктор Бобровинский.

Представитель ОО "Дій» Александр Горный отметил, что сегодня в стране война и предприниматели, которые стали опорой для армии в тяжелые времена, будут так же активно отстаивать свои права.

«Если президент подпишет этот закон, то мы подчеркиваем, что у нас есть большой опыт борьбы с властью. Если нас не поймут и не услышат, то у нас есть такой механизм как гражданское сопротивление. Но для нас загадка зачем в стране, где 6 лет война, устраивать раздор и провоцировать конфликты», - сказал он.

Политолог Сергей Таран акцентировал отметил, что в демократической стране очень важно обеспечивать возможность для защиты гражданами своих прав. В случае с малым и средним бизнесом они не просто работают для получения прибыли, но и для защиты демократических принципов и ценностей. Также он призвал предпринимателей сотрудничать с народными депутатами, как от оппозиции, так и от власти.