Сурков объявил "путинизм" действующей роSSийской идеологией

"Путинизм представляет собой хорошо работающий метод властвования".

Сурков объявил "путинизм" действующей роSSийской идеологией
Фото: www.itogi.ru

Помощник президента РоSSии Владислав Сурков назвал "путинизм" действующей роSSийской идеологией и хорошо работающим методом властвования.

"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет", - сказал Сурков роSSийскому изданию "Актуальные комментарии", которое объявило о запуске рубрики "Путинизм", в рамках которой планируется анализировать "различные аспекты курса Путина".

В этой рубрике представлен обзор статей, посвященных президенту РоSSии и его политике и опубликованных рядом западных изданий. В частности, там есть статья "Путин Великий", появившаяся в журнале Foreign Affairs.

Напомним, в феврале 2019 года Сурков написал статью "Долгое государство Путина", в котором объявил нынешнюю РоSSию "государством Путина" - четвертым после государств Ивана Великого, Петра Первого и Владимира Ленина.

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