Украина рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре

"Это может быть следующий месяц, если роSSийская сторона подтвердит эти даты".

Украина рассчитывает, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в ноябре этого года.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам в Люксембурге, куда он приехал на встречу глав МИД стран-членов Евросоюза , пишет "Укринформ".

"Даты обсуждаются сейчас нормандской четверкой. Есть приблизительное представление, но, к сожалению, я не могу сейчас сообщить об этом. Это может быть следующий месяц, если роSSийская сторона подтвердит эти даты, предложенные нашими партнерами", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 9 октября во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с роSSийской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.