Украина рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре

"Это может быть следующий месяц, если роSSийская сторона подтвердит эти даты".

Украина рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре
Фото: Укринформ

Украина рассчитывает, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в ноябре этого года.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам в Люксембурге, куда он приехал на встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, пишет "Укринформ".

"Даты обсуждаются сейчас нормандской четверкой. Есть приблизительное представление, но, к сожалению, я не могу сейчас сообщить об этом. Это может быть следующий месяц, если роSSийская сторона подтвердит эти даты, предложенные нашими партнерами", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 9 октября во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с роSSийской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский считает Медведчука реальным собственником "112 Украина"Зеленский считает Медведчука реальным собственником "112 Украина"
Украина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границеУкраина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границе
Офис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в СШАОфис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в США
Луценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в СШАЛуценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в США
На форуме регионов Украина и Беларусь подписали 17 соглашений и контракты на $543 млнНа форуме регионов Украина и Беларусь подписали 17 соглашений и контракты на $543 млн
Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице ЛуганскойУкраина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской
"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Украина и Британия обсудили сотрудничество после BrexitУкраина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости