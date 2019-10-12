В США судьи заблокировали распоряжение Трампа об ужесточении выдачи грин-карт

Действие распоряжения должно было начаться 15 октября.

В США судьи заблокировали распоряжение Трампа об ужесточении выдачи грин-карт
Фото: http://largo.ru

В США три федеральных судьи независимо друг от друга заблокировали подготовленное администрацией президента США Дональда Трампа распоряжение отказывать в выдаче грин-карт мигрантам, получающим социальную помощь от государства. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщило издание Politico.

"Это решение судей не даст вступить в силу так называемому распоряжению в отношении лиц, находящихся на содержании государства (public charge regulation), действие которого должно было начаться 15 октября", - говорится в сообщении.

В соответствии с ним федеральные чиновники в США получали полномочия для отказа в получении грин-карты законно находящимся в стране мигрантам, которые зависят от определенных видов социальной помощи или могут оказаться от них зависимыми в будущем.

В первую очередь, речь идет о получателях талонов на питание, бесплатной медицинской помощи и государственных субсидий на жилье.

Судьи в штатах Нью-Йорк и Вашингтон издали судебные предписания, накладывающие запрет на применение соответствующего распоряжения по всей стране. Третий судья, в Калифорнии, отменил своим решением действие распоряжения на территории отдельного штата и округа, в котором проживает истец.

В своем 24-страничном судебном предписании судья Джордж Дэниелз из Нью-Йорка указал, что администрация Трампа, по всей видимости, превысила свои полномочия, когда изменила правила, определяющие, кого стоит считать лицом, находящимся на иждивении государства.

При этом он подчеркнул, что новые правила, вводимые администрацией Трампа, "не имеют совершенно никакой опоры во всей истории миграционного законодательства США".

Подготовленное администрацией Трампа распоряжения в отношении лиц, находящихся на содержании государства, имеет целью снизить количество малообеспеченных и повысить число квалифицированных мигрантов в стране.

Критики такой политики утверждают, что ее следствием может стать отказ многих мигрантов от получения социальной помощи даже в ситуациях, когда они имеют на нее право.

Постановления федеральных судей в США были обнародованы спустя неделю после того, как Трамп подписал распоряжение, предполагающее отказ в получении визы мигрантам, которые не могут доказать, что они в состоянии самостоятельно финансировать свое медицинское обслуживание.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с ЗеленскимСтало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Пентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи УкраинеПентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи Украине
Волкер намерен завтра выступить перед Конгрессом США по импичменту ТрампаВолкер намерен завтра выступить перед Конгрессом США по импичменту Трампа
"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Луценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте ТрампаЛуценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
НАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи МолибогаНАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи Молибога
Конгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров ТрампаКонгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров Трампа
Представитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменитсяПредставитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменится
Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом ДомеИнформатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме
Зеленский считает Трампа своим великим учителемЗеленский считает Трампа своим великим учителем
Последние новости
Подгружаем последние новости