Йованович отвергла обвинения Джулиани и Луценко

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним".

Йованович отвергла обвинения Джулиани и Луценко
Мари Йованович
Фото: 112.ua

Бывший посол США в Украине Мари Йованович отвергла обвинения, выдвинутые против нее адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом экс-посол заявила в ходе своего выступления на слушаниях в Конгрессе США, пишет The Washington Post.

"Относительно событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила какое-либо правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых" абсолютно ложное - это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил. В отношении мэра Джулиани, у меня был только минимальный контакт с ним - в общем три, о которых я помню. Ни один не связан со спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани относительно нападения на меня. Но люди, которые были названы в прессе как связанные с мистером Джулиани, возможно, верили, что их личные финансовые амбиции были подавлены нашей антикоррупционной политикой в Украине", - отметила Йованович.

Экс-посол США в Украине заверила, что администрация Барака Обамы не просила ее помочь кампании Клинтон или навредить кампании Трампа, и она бы "не делала любые подобные шаги, если бы даже просили".

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не поднимала вопрос "Бурисмы", или Хантера Байдена со мной", - заявила Йованович.

Как сообщалось, в открытом заявлении Йованович сказано, что президент США Дональд Трамп лично требовал ее увольнения от Госдепартамента США и "развернул кампанию" против нее.

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