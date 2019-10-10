Минздрав откажется от устаревших медсправок

Минздрав пригласил оставлять свои предложения по медицинским справкам и гражданам, и профессиональному сообществу.

Минздрав откажется от устаревших медсправок
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения намерено отказаться от устаревших медицинских справок. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую", - сказано в сообщении.

С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.

Кроме того, Минздрав пригласил оставлять свои предложения по медицинским справкам на официальной странице министерства на фейсбуке или присылать на электронный адрес коммуникационной команды we@healthcentre.media.

На этой неделе в Минздраве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами, начнут работать рабочие группы, перед которыми министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

Напомним, Министерство здравоохранения направит в регионы Украины препараты от онкозаболеваний, вирусных гепатитов и орфанных болезней. Это заявление было опубликовано после того, как 9 октября пациентские организации вышли под Кабмин на пикет из-за проблем с закупкой лекарств. Участники акции заявили, что новый Минздрав - "дно".

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