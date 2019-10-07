Журналист Яневский написал заявление в полициюна Мендель

Журналист Даниил Яневский написал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Текст заявления он выложил у себя на фейсбуке.

В заявлении упоминается инцидент, произошедший 5 сентября возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве , когда Юлия Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" и "Радио "Свобода" Сергея Андрушко.

"Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку, применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК Украины. Совершив нападение на журналиста, должностное лицо Мендель Ю. В. с превышением полномочий умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, сделала невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью воспрепятствовать выполнение им профессиональных обязанностей", - сказано в заявлении Яневского.

Он отметил, что это не единичный случай препятствования деятельности журналистов со стороны Мендель. Журналист также пример в пример ситуацию, когда она оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера 15 сентября.

"Вышеуказанное свидетельствует о систематическом характере противоправной деятельности должностного лица, угрожает интересам государства, общества, основам и принципам гражданского общества, создает негативный образ государства Украина за рубежом", - подчеркнул Яневский.

Таким образом, Яневский считает, что действия Мендель имеют признаки состава преступления, предусмотренного по ч.2. ч.3 ст. 171 КК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), которое наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, 5 октября Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. Она заявила, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента".