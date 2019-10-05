Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий

Президент провел совещание с силовиками.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу провел совещание с силовиками. На нем присутствовали начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Также пришли министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак.

Об этом говорится в фейсбуке Офиса президента.

На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую (местах разведения сил), чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает в результате. Предметом беседы также был ход строительства моста в Станице Луганской.

Отдельное внимание уделили вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform заявила о том, что представители "Слуги народа" планируют инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Многие восприняли это как намерение урезать льготы ветеранам роSSийско-украинской войны, и начали звучать даже призывы к увольнению Третьяковой с должности главы комитета.

Сама депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Лукашенко встретились в ЖитомиреЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрдЗеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера»
Зеленский утвердил Цели устойчивого развития УкраиныЗеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости