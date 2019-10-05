Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"

Президент Трамп ссылался на Джулиани.

Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с
Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Об этом во время показаний в Конгрессе заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Европейская правда".

Издание BuzzFeed News опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалась.

Волкер сказал комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

Напомним, Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы осведомителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что в США обнародовали переписку Волкера. Она свидетельствует, что не только Трамп, но и американские дипломаты давили на Владимира Зеленского с целью расследования в отношении семьи Байдена.

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