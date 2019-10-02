Освобожденным из роSSийского плена морякам выдали квартиры в Одессе

Квартиры расположены в новостройке.

Фото: facebook/Людмила Денісова

В среду, 2 октября, в Одессе вручили сертификаты на квартиры 24 украинским морякам, которые вернулись из роSSийского плена.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября. Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в близлежащем районе города Одессы", - написала омбудсмен.

Она добавила, что квартиры были куплены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента.

"Как жена военнослужащего, хорошо понимаю, как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут. Спасибо организаторам за хорошее настроение, а ребятам за невероятный сюрприз", - добавила Денисова.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленных украинские моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря.

17 сентября сообщалось, что всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме. Другие из числа 35 также получат жилье.

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