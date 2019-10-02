Волкер намерен завтра выступить перед Конгрессом США по импичменту Трампа

Экс-посол США в Киеве Йованович даст свои показания 11 октября.

Волкер намерен завтра выступить перед Конгрессом США по импичменту Трампа
Фото: twitter

Бывший спецпредставитель США по Украине, высокопоставленный дипломат Госдепартамента штатов Курт Волкер завтра, 3 октября намерен выступить перед Конгрессом США относительно расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двоих источников, ознакомленных с этой ситуацией.

"Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер планирует выступить с показаниями этого четверга (3 октября) перед тремя комитетами Конгресса", - сказано в сообщении.

Волкер входит в список из пяти бывших и нынешних чиновников Госдепартамента США, имена которых упоминались в рапорте информатора по возможному давлению Трампа на Украину.

Кроме того, в этом списке упоминается также экс-посол США в Киеве Мари Йованович. Согласно информации телеканала, она выступит перед Конгрессом 11 октября.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Зеленского и грозил отозвать перевод финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитомВ Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитом
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Блок рекламы


Похожие новости
"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Луценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте ТрампаЛуценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
Дело "бриллиантовых" прокуроров после трехлетнего разбирательства в Голосеевском суде передали в ВАКС
Конгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров ТрампаКонгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров Трампа
Порошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для УкраиныПорошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для Украины
Курт Волкер подал в отставкуКурт Волкер подал в отставку
Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - СенцовЯ бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов
Представитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменитсяПредставитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменится
Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом ДомеИнформатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме
В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупциейВ Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией
Последние новости
Подгружаем последние новости