Порошенко посетил Гонтареву в Лондоне

Экс-президент подарил экс-главе НБУ футболку с ее изображением.

Пятый президент Украины Петр Порошенко проведал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву после ДТП в Лондоне . Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Гонтарева сейчас не просто держится, а "борется за Украину".

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами", - написал Порошенко.

Фото: https://www.#facebook#.com/petroporoshenko/

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для УкраиныПорошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для Украины
НАБУ допросило Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго"НАБУ допросило Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго"
Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - ПорошенкоБез позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко
Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - ПорошенкоВласть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко
Порошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностейПорошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностей
Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - ПорошенкоУкраине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверкиПорошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Освобожденный политзаключенный Панов: в роSSийских новостях Порошенко называли главным врагомОсвобожденный политзаключенный Панов: в роSSийских новостях Порошенко называли главным врагом
Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 годаПорошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
Какая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - ПорошенкоКакая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости