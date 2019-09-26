В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией

В рабочие группы войдут и представители общественных организаций.

В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией
Фото: Александр Рудоманов

В Кабинете министров вместе с представителями общественных организаций намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время конференции, посвященной антикоррупционным мерам, передает "Укринформ".

"По каждому проекту мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества", - отметил Дубилет.

Координаторка правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Оксана Величко подчеркнула, что 110 общественных организаций описали 139 необходимых антикоррупционных мероприятий в разных сферах.

«Каждое антикоррупционное мероприятие имеет описание проблемы и решения, шаги, которые необходимо предпринять, чтобы преодолеть ее. Предложенные 139 кратких описаний антикоррупционных мероприятий не являются исчерпывающими с точки зрения количества и рецептов решений», - отметила она.

По словам Величко среди коррупционных схем, которые необходимо искоренить, является затягивание с принятием решений институтами и органами власти, вынуждает бизнес обращаться к посредникам для «решения вопросов».

«Например, были жалобы, что Госавиаслужба затягивает с рассмотрением вопроса об определении допустимой высоты зданий вокруг аэропортов, и строители вынуждены искать людей, которые помогут ускорить решение вопроса», - сказала она.

Она добавила, что для борьбы с отраслевыми коррупционными схемами необходимы мобильные эффективные команды, которые бы включали в свой состав и государственных служащих, и общественных деятелей, и экспертов.

Напомним, 31 августа внес законопроект о перезапуске Нацагентства по предотвращению коррупции. Он предложил п изменить форму управления НАПК, обязать руководство своего Офиса подавать е-декларации, а также сократить госфинансирование политических партий.

Кроме того, в сентябре Верховная Рада в первом чтении прийняла законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции. Согласно ему, обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе хотят создать филиал Международного арбитражаНа Донбассе хотят создать филиал Международного арбитража
УГКЦ предложила Варфоломею создать комиссию по экуменическому диалогуУГКЦ предложила Варфоломею создать комиссию по экуменическому диалогу
В Украине намерены создать Долговое агентствоВ Украине намерены создать Долговое агентство
"Слуга народа" наметила план борьбы с законодательным спамом"Слуга народа" наметила план борьбы с законодательным спамом
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Арахамия: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - "очень сложный вопрос"Арахамия: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - "очень сложный вопрос"
"Слуга народа" намерена создать подкомитет по надзору за спецслужбами"Слуга народа" намерена создать подкомитет по надзору за спецслужбами
Команда Зеленского приняла "дорожную карту" борьбы с Ахметовым, - СМИКоманда Зеленского приняла "дорожную карту" борьбы с Ахметовым, - СМИ
Определенность по претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%, - АрахамияОпределенность по претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%, - Арахамия
Вокруг Крыма предложили создать морской режимный районВокруг Крыма предложили создать морской режимный район
Последние новости
Подгружаем последние новости