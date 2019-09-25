Кабмин создал первую централизованную закупочную организацию

Централизованной закупочной организацией для проведение тендеров и закупок стало ГП "Профессиональные закупки".

Кабмин создал первую централизованную закупочную организацию
Фото: Макс Левин

Кабинет министров определил государственное учреждение "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией для проведение тендеров и закупок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Решение об определении ГУ "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией - это шаг к оптимизации всего закупочного процесса, ведь передавая свои закупки в ЦЗО, заказчики смогут значительно сэкономить свои средства за счет объединения однотипных товаров в рамках одной процедуры", - отметил первый замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Также, по словам Кухты, в течение работы "пилотного" проекта можно было убедиться в его эффективности и результативности. По заключенным договорам была достигнута экономия более 13% от ожидаемой стоимости предметов закупки.

Отмечается, что создание централизованной закупочной организации поможет решить ряд проблем в сфере закупок.

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