Под Минздравом прошел митинг с требованием прекратить давление на сотрудников министерства

Граждан, которые увидели положительные результаты медреформы не устраивает такое положение дел.

Фото: Lb.ua

Сегодня, 25 сентября под Министерством здравоохранения состоялся митинг с требованием прекратить давление на сотрудников Минздрава, которые работали в команде экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты утверждали, что здоровьем украинцев должны заниматься профессионалы, которые доказали свою честность и беспристрастность в команде предыдущего министра здравоохранения.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Однако, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда лучших руководителей пытаются прямым текстом выжить из Минздрава… Нас, обычных граждан, которые уже увидели первые положительные результаты медреформы, не устраивает такое положение дел. Мы видим в таких кадровых решениях угрозу не только реформы, но всему состояния системы здравоохранения в Украине", - подчеркивают активисты.

Напомним, Ульяна Супрун в интервью LB.ua рассказала, что на нее и не ее команду ищут нечто такое, что позволит открыть уголовные дела.

24 сентября служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к заму главы Минздрава Загрийчуку, который сейчас исполняет обязанности министра.

"И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают "найти способ от вас избавиться", - сказано в письме.

Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".

В свою очередь, Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что он действительно предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой после того, как у них состоялся разговор на тему работы ее директората.

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