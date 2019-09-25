Представитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночью

"За счет чего в прайм-тайм эти радиостанции могут транслировать больше русскоязычных песен".

?Представитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночью
Фото: http://mediasat.info

Украинские радиостанции в целом выполняют требования о языковых квотах, однако отдельные радиостанции, среди которых "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон", транслируют украиноязычные песни неравномерно в течение дня, пользуясь соответствующим пробелом в законе.

Об этом заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть отдельные случаи, когда некоторые радиостанции ставят хит-парады украинской песни в отдельные отрезки времени. Радио "Шансон" выполняет и даже перевыполняет квоту, но при этом больше половины украинских песен ставит с 4:00 до 8:00 и с 20:00-21:00. Мое личное мнение - что это может носить признаки дискриминации песен на украинском языке", - сказал он.

По словам Костинского, мониторинг регулярно фиксирует, что в эфире этих трех радиостанций трансляция украиноязычных песен концентрируется с 20:00 до 6:00, то есть, в основном, ночью, за счет чего в прайм-тайм эти радиостанции могут транслировать больше русскоязычных песен.

Напомним, летом 2016 года Верховная Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли не менее 25% от общего времени звучания песен в течение суток. Затем постепенно квоты увеличились до 35%. Для новостей и утренних передач квота украинского языка - 50% в первый год с дальнейшим увеличением до 60%.

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