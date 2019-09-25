Минздрав не смог убедить представителей Одесского медуниверситета отозвать свои судебные иски

Руководству Минздрава не удалось убедить представителей Одесского медицинского университета отозвать свои судебные иски и разблокировать работу учреждения, в котором из-за судебных конфликтов фактически нет руководства и существуют большие задолженности по выплате зарплат и стипендий. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

Вместе с ещё одни замом - Младеной Качурец - они посетили университет и провели встречу с конфликтующими сторонами, а также с профсоюзом и студентами. "Мы предложили всем сторонам конфликта отозвать свои исковые заявления, возобновить контроль Министерства здравоохранения над работой учреждения, назначить временное руководство и начать подготовку к проведению честных и прозрачных выборов. Но представители университета сказали, что наше предложение им не подходит, и они будут направлять на имя министра письмо со своими предложениями", - рассказал Семиволос.

В ответ на просьбу LB.ua обозначить, кто именно отказался от предложения Минздрава, Андрей Семиволос сообщил, что не может сказать точно, потому что "все происходящее сильно напоминало советский фильм "Гараж".

Как ранее сообщалось, 29 августа Киевский окружной административный суд запретил Министерству проводить какие-либо действия по назначению в.о. ректора в Одесском медицинском университете. Пока действует это решение, Минздрав не может провести новые выборы или каким-то образом разблокировать работу университета.

Напомним, приказ об увольнении Валерия Запорожана и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала 17 июля 2018 года. Руководитель, занимавший этот пост с 1994 года, отправлен в отставку за нарушение контракта. Увольнения Запорожана много лет добивался целый ряд общественных организаций. Активисты обвиняют руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.

В конце 2018 года Минздрав объявил о реорганизации вуза путем объединения ОНМедУ с Крымским медицинским университетом. Руководство вуза через суд добилось приостановления этого объединения, суд также назначил Сухина и.о. ректора, вопреки требованиям законодательства о выборах на эту должность.