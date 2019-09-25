Информатор о разговоре Трампа с Зеленским готов дать показания

Информатор может выступить перед конгрессом уже на этой неделе.

Информатор о разговоре Трампа с Зеленским готов дать показания
Адам Шифф
Фото: interfax

Информатор о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Адам Шифф у себя в твиттере.

«Адвокат осведомителя сообщил нам, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом, и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США указания относительно того, как это сделать. Мы на связи с адвокатом и с нетерпением ждем показаний заявителя уже на этой неделе», - отметил конгрессмен.

Напомним, американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена, но разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Трамп заявил, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

24 сентября Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора в день встречи с Зеленским, которая состоится сегодня, 25 сентября в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

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