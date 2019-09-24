ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными с €650 тыс.

Официально информация о задержании Князевой на границе не подтверждена.

Государственное бюро расследований начало дело против таможенников, пропустивших бывшую жену главы Национальной полиции Сергея Князева Викторию Князеву с незадекларированными 650 тыс. евро через границу с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

"По информации, распространенной в СМИ : правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская" - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тысяч евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска. Среди задержанных - бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.

Таможенникам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Виктория и еще трое человек были задержаны в пункте пропуска на польской границе с крупной суммой незадекларированной валюты. Официально информация не подтверждена.

Вместе с тем, польская налоговая администрация опровергла факт задержания.

В Госпогранслужбе LB.ua сообщили, что не получали какой-либо информации от польской стороны по этому случаю, в том числе об обстоятельствах и гражданах, которые могли находится в том автомобиле.

Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены на польской таможне "дезинформацией". Глава Нацполиции отметил, что он и его бывшая жена "стали объектами информационной атаки".

Сегодня Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции. Причину такого решения он не назвал.