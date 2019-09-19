Шевченковский суд отложил рассмотрение иска Богдана против НОТУ

Следующее заседание назначено на 1 октября.

Шевченковский суд отложил рассмотрение иска Богдана против НОТУ
Андрей Богдан
Фото: unn.com.ua

Шевченковский районный суд Киева отложил подготовительное заседание по иску главы Офиса президента Андрея Богдана к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

"19 сентября 2019 отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в ОАО" Национальная общественная телерадиокомпания Украины ", Седлецкой Н.Ю., Савчука М.В., Егошин В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации ", - сказано в сообщении.

Судья удовлетворил ходатайство представителя ответчика о переносе заседания для обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.

Следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября 2019.

Напомним, глава ОП Андрей Богдан подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации к НОТУ и журналистам программы "Схемы" за информацию о якобы пересечении им 11 раз белорусской границы по 2018 - начало 2019 года и 6 пересечений роSSийской границы с 2014 года.

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