Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"

Президент хочет обмена "всех на всех", разведения войск и сроков вывода оккупационных сил.

Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на брифинге со словацким президентом Зузаной Чапутовой рассказал об ожиданиях от встречи с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия), которая может состояться в конце сентября или октябре.

"Последняя встреча нормандской четверки состоялась в середине октября 2016 года. Поэтому чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце концов состоится. Когда война в стране, не могут встречи происходить раз на три года, у нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнут наши парни", - сказал президент Украины.

По его словам, Украина настроена на этой встрече не поднимать вопросы, а решать их.

"Решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Окончательное решение с четкими терминами разведение войск. Золотое, Петровское, а потом - четкие сроки, когда мы отводим войска вдоль всей нашей линии соприкосновения. Третье - если мы обсуждаем местные выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать четкие сроки вывода всех войск с временно оккупированных территорий", - сказал президент.

Зеленский признался, что не уверен в том, что все это можно решить за одну встречу, но добавил, что рассчитывает на реальный результат. "У нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию", - сказал он.

В дальнейшем, добавил Зеленский, подобные встречи должны происходить так часто, как нужно для решения всех вопросов, связанных с возвращение Донбасса и прекращением войны.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма опасается, что на саммите "четверки" Зеленский будет "один против троих" и лидеры Франции и Германии будут подталкивать его к неприемлемым уступкам РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретился с президентом СловакииЗеленский встретился с президентом Словакии
Балух рассказал о пытках в РоSSииБалух рассказал о пытках в РоSSии
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Зеленский ветировал новый Избирательный кодексЗеленский ветировал новый Избирательный кодекс
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский на встрече с Коломойским обсуждал снижение тарифовЗеленский на встрече с Коломойским обсуждал снижение тарифов
Зеленский в октябре посетит ЭстониюЗеленский в октябре посетит Эстонию
Коломойский: я не могу появляться там, где есть ЗеленскийКоломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский
Зеленский призвал Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за кнопкодавствоЗеленский призвал Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за кнопкодавство
Последние новости
Подгружаем последние новости