Моряков и Эдема Бекирова отпустили под личное обязательство Денисовой

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что десять освобожденных политзаключенных 7 сентября были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным, а Эдем Бекиров и 24 моряка – под ее личное обязательство. Об этом она рассказала в эфире передачи "Сниданок 1+1".

"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом РоSSии, один - Бекиров - освобожден под личное обязательство и 24 моряка были освобождены под личное обязательство моё как человека, заслуживающего доверие согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ ", - сказала Денисова.

Напомним, по данными уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.