Моряков и Эдема Бекирова отпустили под личное обязательство Денисовой

Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами.

Моряков и Эдема Бекирова отпустили под личное обязательство Денисовой
Фото: Андрей Гудзенко

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что десять освобожденных политзаключенных 7 сентября были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным, а Эдем Бекиров и 24 моряка – под ее личное обязательство. Об этом она рассказала в эфире передачи "Сниданок 1+1".

"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом РоSSии, один - Бекиров - освобожден под личное обязательство и 24 моряка были освобождены под личное обязательство моё как человека, заслуживающего доверие согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сказала Денисова.

Напомним, по данными уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Крымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободуКрымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободу
Возле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряковВозле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряков
Вадима Мельника, обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко, отпустили под домашний арестВадима Мельника, обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко, отпустили под домашний арест
ФСБ РФ незаконно задерживает украинских моряков а Азовском море и терроризирует, - СБУФСБ РФ незаконно задерживает украинских моряков а Азовском море и терроризирует, - СБУ
МИД снова призвал РФ освободить украинских политзаключенных Кольченко и БекироваМИД снова призвал РФ освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова
Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в одной из стран ЕС, а после допроса отпустили, - адвокатПодозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в одной из стран ЕС, а после допроса отпустили, - адвокат
В Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряковВ Москве арестовали активиста, который боролся за освобождение украинских моряков
В Киеве пикетировали офис Денисовой в связи с публикацией "пленок Вовка"В Киеве пикетировали офис Денисовой в связи с публикацией "пленок Вовка"
Волкер: Мы не слышим от РоSSии ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряковВолкер: Мы не слышим от РоSSии ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков
Последние новости
Подгружаем последние новости