Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября

В ближайшее время станет известна дата встречи Зеленского с Трампом.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН . Об этом он сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США ", - сказал он.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.