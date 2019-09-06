Кабмин отказался от закупки блокнотов

"Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно".

Кабмин отказался от закупки блокнотов
Фото: dubilet / Instagram

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с символикой правительства.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал ежедневно демонстрировать "внутреннюю кухню Кабмина" в своем инстаграме и призвал подписываться на него.

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