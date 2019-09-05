Нидерландские следователи прокомментировали освобождение Цемаха из-под стражи

"Это не значит, что расследование будет остановлено... Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить".

В международной совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием крушения MH17, прокомментировали освобождение из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является "интересным для следствия человеком".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк, отказавшись комментировать решение Апелляционного суда Киева .

При этом она заявила, что решение на дело МН17 не повлияет. "Это не означает, что расследование будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - подчеркнула Мосдейк.

Также он пока отказалась ответить на вопрос о том, допрашивали ли следователи JIT Цемаха после того, как его задержали украинские спецслужбы.

Напомним, конце июня Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника ПВО бригады роSSийских наемников Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности РФ к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, а также депутаты Европейского парламента просили Украину не отдавать Цемаха РФ . РоSSия же настаивала на его освобождении. Сообщалось, что именно Цемах стал препятствием для обмена пленными между Украиной и РФ .

5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

"Боинг" рейса МН17 упал в Донецкой области 17 июля 2014 года, на борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование установило, что самолет упал вследствие попадания ракеты, выпущенной из установки "БУК". Позже международная следственная группа установила принадлежность "Бука" роSSийской военной части и восстановила его маршрут из РоSSии в Донецкую область, на подконтрольную боевикам территорию, и обратно.