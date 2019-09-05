Зеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправим

ВАКС получит только самые громкие уголовные производства.

?Зеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправим
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский пообещал изменит границы подследственности, чтобы в Высший антикоррупционный суд не попадали слишком мелкие дела.

Об этом он сказал на брифинге в рамках начала работы ВАКС.

"Есть проблемы, которые мы еще не успели решить, - это вопрос с границами подследственности. Раньше кое-кто на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать, другими словами - завалить тысячами дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими мелочами, как, мол, какой-то сельский председатель не так потратил 200 гривен, и таких дел очень много. Это делалось для того, чтобы громкие дела коррупционеров оставались в тени, долгом ящике", - сказал Зеленский.

Председатель ВАКС Валентина Данишевская уточнила, что суду собираются передать около трех тысяч уголовных производств.

"В компетенцию Высшего антикоррупционного суда отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены спецсубъектом и размер убытков превышает 500 тысяч гривен. По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации, из местных общих судов должны поступить 3000 уголовных производств, из которых только 190 - это те, досудебное расследование в которых заканчивало Национальное антикорупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала она.

Зеленский напомнил, что еще в июле внес в Верховную Раду законопроект о начале работы ВАКС, который должен исправить эту ситуацию.

"Мы работаем над этим вопросом, и Верховная Рада на законодательном уровне сделает все, чтобы самые громкие дела вы свободно рассматривали", - сказал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд был создан согласно закону, который Верховная Рада приняла в июле 2018 года. С августа 2018 года по март 2019 года состоялся открытый конкурс, по результатам которого президент Петр Порошенко назначил 38 судей.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительстваЗеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаряЗеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря
Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете ЕвропыЗеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете Европы
Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофиловЗеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов
Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание ПорошенкоЗеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - РадуцкийЗеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий
Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенностиЗеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности
Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе УкравтодореЗеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Укравтодоре
Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"
Последние новости
Подгружаем последние новости