?Зеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправим

Президент Владимир Зеленский пообещал изменит границы подследственности, чтобы в Высший антикоррупционный суд не попадали слишком мелкие дела.

Об этом он сказал на брифинге в рамках начала работы ВАКС.

"Есть проблемы, которые мы еще не успели решить, - это вопрос с границами подследственности. Раньше кое-кто на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать, другими словами - завалить тысячами дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими мелочами, как, мол, какой-то сельский председатель не так потратил 200 гривен, и таких дел очень много. Это делалось для того, чтобы громкие дела коррупционеров оставались в тени, долгом ящике", - сказал Зеленский.

Председатель ВАКС Валентина Данишевская уточнила, что суду собираются передать около трех тысяч уголовных производств.

"В компетенцию Высшего антикоррупционного суда отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены спецсубъектом и размер убытков превышает 500 тысяч гривен. По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации, из местных общих судов должны поступить 3000 уголовных производств, из которых только 190 - это те, досудебное расследование в которых заканчивало Национальное антикорупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала она.

Зеленский напомнил, что еще в июле внес в Верховную Раду законопроект о начале работы ВАКС, который должен исправить эту ситуацию.

"Мы работаем над этим вопросом, и Верховная Рада на законодательном уровне сделает все, чтобы самые громкие дела вы свободно рассматривали", - сказал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд был создан согласно закону, который Верховная Рада приняла в июле 2018 года. С августа 2018 года по март 2019 года состоялся открытый конкурс, по результатам которого президент Петр Порошенко назначил 38 судей.