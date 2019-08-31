Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"

"Только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться".

?Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в интервью 1+1 заявил, что МИД Украины пытался препятствовать его звонкам президенту РоSSии Владимиру Путину и объяснил, почему стремится .

"Для них – не дай Бог сейчас моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным, не дай Бог такое произойдет. Я за это их и... не хочу говорить о моем отношении к ним. Поэтому я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут", - рассказал Зеленский о своем первом телефонном разговоре с Путиным.

"Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне на Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он владеет, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - отметил Зеленский.

Во время второго телефонного разговора, который состоялась после убийства боевиками четырех украинских военных под Павлополем Донецкой области, речь шла о прекращении огня. Они обменялись информацией о ситуации на Донбассе.

Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Зеленского они договорились, что третий контакт между ними будет личной встречей в "нормандском формате".

"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни про какие встречи не могло быть речи, но чтобы решать в минском формате нам нужно встречаться в нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться – что самое важное", - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ "будет откровенный разговор: с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации". "Смотрите, мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие посылы дает на телевидении, в газеты – что в целом происходит ради того, чтобы они просто не вернулись. Вся информация есть – это самое главное. И все будут за это отвечать", - пообещал он.

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