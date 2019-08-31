Зеленский предложил отменить "правки Лозового"

Внесенный президентом законопроект также предлагает предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку и проводить обыск нардепа без согласия Рады.

Зеленский предложил отменить "правки Лозового"
Фото: zn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009), пишет "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает отменить так называемые "правки Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Кроме того, предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Президент также инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

В законе о НАБУ уточняются административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Напомним, "правки Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс вступили в силу 15 марта 2018 года.

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