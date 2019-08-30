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2019-08-30
Зеленский уволил Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей
Рада назначила их на должности глав СБУ, МИД и Минобороны.
Фото: Макс Левин
Президент Владимир Зеленский уволил с прежних должностей Ивана Баканова, Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка.
Соответствующие указы №№632-635 опубликованы на сайте главы государства.
Сообщается, что Баканов уволен с должности первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Пристайко уволен с должностей главы миссии Украины при НАТО и замглавы Офиса президента Украины, а Загороднюк выведен из наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Ранее 29 августа Верховная Рада назначила Баканова на должность главы СБУ, Пристайко - на должность министра иностранных дел, Загороднюк назначен министром обороны.
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