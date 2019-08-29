Правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина

Дело выделено в отдельное производство.

Правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина
Станислав Березкин
Фото: Голос Столицы

Правоохранительные органы возобновили следствие относительно бывшего депутата Верховной Рады Станислава Березкина по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие возобновлено, расследование идет", - сказал он.

По его словам, следствие было остановлено из-за того, что Рада отказалась снять неприкосновенность с Березкина, в также разрешить его задержание и арест.

Дело в отношении Березкина было выделено в отдельное производство.

НАБУ и САП ожидают, что в ближайшее время Генпрокуратура передаст им материалы дела.

Напомним, НАБУ расследует дело о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний "Креатив", бенефициаром которой до 2016 года являлся Березкин. По этому делу были задержаны 10 человек, в том числе сын нардепа Максим Березкин и топ-менеджер "Ощадбанка" Ирина Земцова. Дочь нардепа Виктория уехала в Монако.

Сам Березкин считает дело политически ангажированным.

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