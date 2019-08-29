Первым вице-спикером избран Руслан Стефанчук

"Слуга народа" забрала два из трех мест в президиуме парламента.

Первым вице-спикером избран Руслан Стефанчук
Фото: Макс Левин

Верховная Рада девятого созыва избрала первым вице-спикером представителя президентской партии "Слуги народа" Руслана Стефанчука.

За него проголосовали 330 депутатов.

Фото: Диана Буцко

Во время своего выступления он сказал, что видит своей основной задачей систематизацию украинского законодательства и очищение его от "советского мусора".

Также он сообщил, что хочет добиться от Верховной Рады создания качественных законопроектов.

"Я искренне надеюсь, что в этом парламенте под эгидой европейскости перестанут штамповать законы, переведенные гуглом и поправленные вордом", - сказал Стефанчук.

Руслан Стефанчук окончил Хмельницкий институт управления и права по специальности правоведение, потом работал там на должностях старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента, профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин.

С 2005 по 2011 год - проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права.

С 2011 по 2013 год - заведующий отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины.

С 2013 по 2014 год - заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год - проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины.

С 2016 - проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником, а позже представителем президента в Верховной Раде Украины.

Напомним, что ранее Рада избрала спикером другого представителя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова.

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