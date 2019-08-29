Кабмин сложил полномочия

Гройсман покидает должность премьер-министра Украины.

Кабмин сложил полномочия
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров Украины сложил полномочия перед новой Верховной Рады.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

"Согласно Конституции я как премьер-министр Украины и правительство слагаем полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины", - объявил он.

Гройсман пожелал Верховной Раде успехов.

При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.

Напомним, что Гройсман возглавил правительство 14 апреля 2016 года после отставки премьер-министра Арсения Яценюка.

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