Руководство бывшей правящей партии Молдовы в полном составе ушло в отставку

ДПМ хочет остаться значимой силой и играть "уравновешивающую" роль.

Руководство бывшей правящей партии Молдовы в полном составе ушло в отставку
Фото: pdm.md

Руководство Демократической партии Молдовы, потерявшей власть в начале июня, ушло в отставку в полном составе. Ее лидер Влад Плахотнюк покинул пост лидера ДПМ еще 24 июня, а в субботу, 29 июня, от должностей отказались все вице-председатели.

Об этом пишет NewsMaker.

Новое руководство и новую программу партии планируется утвердить на внеочередном конгрессе партии, который назначен на 27 июля. До тех пор партией будет руководить экс-премьер Павел Филип.

Он сказал, что Демпартия намерена провести реформу и стать "социальной партией" европейского типа. Цель реформы ДПМ состоит в том, чтобы партия осталась "сильным политформированием, которое будет уравновешивать политические крайности в молдавской политике".

Филип не исключил, что в будущем Молдове понадобится такая сила, которая "привнесла бы такой баланс", учитывая, что "правящую коалицию сейчас создали крайние политические силы - справа и слева".

"Но такой силой не может стать Демпартия в ее нынешнем виде - мы все это понимаем", - добавил Филип.

Также Демпартия покинет головной офис, поскольку содержать его ей больше не по карману.

Напомним, что в течение июня в Молдове произошла смена власти - ДПМ ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), входящей в блок ACUM, Майя Санду, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Влад Плахотнюк покинул территорию страны, сославшись на опасения за безопасность своей семьи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛОУПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО
Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем ЗагорияПартия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в ПриднестровьеПремьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
Глава МВД Грузии отказался идти в отставку до конца расследования беспорядков в ТбилисиГлава МВД Грузии отказался идти в отставку до конца расследования беспорядков в Тбилиси
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - КлимкинМИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"
В Харькове разбили окна в приемной партии БойкоВ Харькове разбили окна в приемной партии Бойко
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий РоSSии в ПАСЕ
Заместитель Ульяны Супрун решил подать в отставкуЗаместитель Ульяны Супрун решил подать в отставку
ПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблееПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблее
Конституционный суд Молдовы, поспособствовавший двоевластию, в полном составе ушел в отставкуКонституционный суд Молдовы, поспособствовавший двоевластию, в полном составе ушел в отставку
Зеленский переназначил руководство АП на аналогичные должности в Офисе президентаЗеленский переназначил руководство АП на аналогичные должности в Офисе президента
Последние новости
Подгружаем последние новости