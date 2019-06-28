BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ

Федотов-Сергеев считается руководителем оперативной группы.

?BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ
Александр Петров и Руслан Боширов во время поездки в Солсбери
Фото: Мetroplitan Police

Действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля мог руководить старший офицер роSSийской военной разведки Денис Сергеев.

Об этом говорится в расследовании программы Би-би-си Newsnight.

Еще в феврале британские газеты сообщали, что одновременно с "Александром Петровым" (Александр Мишкин) и "Русланом Бошировым" (Анатолий Чепига) в Лондон прибыл некий "Сергей Федотов", также участвовавший в операции. Группа Bellingcat и роSSийское издание The Insider тогда опубликовали материал, в котором сообщалось, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев.

Би-би-си удалось установить, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Он был руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

Сергеев прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" утром в пятницу, 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день отравляющее вещество "Новичок" нанесли на ручку входной двери Сергея Скрипаля.

Данные биллинга мобильного телефона Сергеева показали, что утром 3 марта он мог встречаться на набережной Темзы с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери, где жил Скрипаль.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит РоSSия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.




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