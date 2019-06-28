ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину

Визит наблюдателей запланирован на 2-3 июля.

ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
Фото: zik.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы на следующей неделе отправит в Украину делегацию для мониторинга предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

В нее войдут пять человек, в том числе голосовавший за возвращение роSSийской делегации голландец Март ван де Вен, говорится на сайте комиссии.

В сообщении организации сказано, что они посетят Украину 2-3 июля.

В рамках поездки запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Центризбиркома Татьяной Слипачук, членами украинской делегации в ПАСЕ, лидерами и представителями партий, которые участвуют в выборах, представителями общественных организаций, СМИ, дипломатами.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.


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