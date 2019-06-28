Оккупационный суд отобрал у ПЦУ храм в Симферополе

Арбитражный суд Крыма, который контролируется оккупационной властью, отобрал у Православной церкви Украины кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

Судья Вадим Шкуро постановил частично удовлетворить иск оккупационного министерства имущественных и земельных отношений к Крымской епархии.

Согласно решению, помещение передается в пользование ведомства. Крымскую епархию также обязали выплатить 12 тысяч рублей (около 5 тысяч гривен) государственной пошлины.

Представитель Крымской епархии в Европейском суде по правам человека Сергей Заяц сказал, что решение фактически означает физическую ликвидацию управления Крымской епархии, которая остается без помещения для своей деятельности.

По его словам, формальным основанием для судебного иска стала "надуманная задолженность (за аренду) на сумму в 1 гривну". При этом местные власти, даже не дожидаясь решения суда, начала в здании ремонт, так что через разобранную крышу значительную часть храма подтопило.

Напомним, что священнослужители в условиях оккупации должны пользоваться защитой норм международного гуманитарного права, но РоSSия их не соблюдает.

Одним из первых требований роSSийских властей после аннексии стала перерегистрация всех религиозных организаций полуострова. Украинская православная церковь Киевского патриархата (ставшая позже частью Православной церкви Украины) не подчинилась требованиям оккупационных властей. Крымская епархия УПЦ Московского патриархата, в отличие от Киевского, прошла перерегистрацию в декабре 2014 года.

С начала оккупации на территорию Крыма вместе с роSSийским законодательством распространилась также общая политика нетерпимости по отношению к иным христианским конфессиям, за исключением Московского патриархата. Это привело к тому, что за время оккупации положение УПЦ (ПЦУ) на полуострове значительно ухудшилось.

По состоянию на начало 2014 года в Крыму было 46 приходов УПЦ КП. В первый же год оккупации 38 из них прекратили деятельность, по данным Украинской Хельсинской группы.