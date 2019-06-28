Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции

"Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать. Мы и так все знаем их любимую статью".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины и запустил флешмоб #мояулюбленастаття.

В видеообращении по случаю Дня Конституции президент предложил украинцам записать видео с рассказом о своей любимой статье Основного закона.

"Очень хочу, чтобы мы любили Конституцию не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки ... Давайте все себе пообещаем знать, нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", - заявил президент.

Зеленский процитировал ст. 3 Основного закона: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

При этом он отметил, что народные депутаты во флешмобе участия могут не принимать.

"Мы и так все знаем их любимую статью - ст.80 о неприкосновенности. Шучу. Присоединяйтесь все", - добавил Владимир Зеленский.

Президент также рассказал об инициативе создания книги "Конституции для самых младших".

"Для наших будущих граждан. Думаю, это очень классно сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна", - добавил он.

Стоит отметить, что праздник Дня Конституции не введен указом президента или Верховной Рады. Это единственный государственный праздник, который непосредственно закреплен в Конституции в статье 161.

Верховная Рада утвердила украинскую Конституцию в 1996 году. Основной закон рассматривали 23 часа подряд целую ночь с 27 на 28 июня и утром 315 депутатов проголосовали "за" его принятие.