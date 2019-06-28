Дело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статью

Нападавшим грозит пожизненное заключение.

Дело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статью
Фото: Олена Сердюк / Facebook

Прокуратура Сумской области переквалифицировала дело по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина на более жесткую статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида, передает УНИАН.

По его информации, прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а ныне кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №160 Семенихина.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в области", – отметил Сегида.

Напомним, Семенихина избили в Конотопе ночью 27 июня. Он является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).


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