Зеленский пригласил владельца Viber войти в состав Национального инвестиционного совета
Накануне президент утвердил новый состав совета.
Президент Владимир Зеленский пригласил владельца сервиса Viber, основателя японской компании Rakuten Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
На встрече 25 июня Владимир Зеленский и Хироши Микитани обсудили увеличение присутствия компании Rakuten в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.
Хироши Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения японских инвестиционных проектов в Украину.
Также он одобрительно отозвался об инициативе Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте.
Накануне Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию – кандидата в депутаты от партии "Слуга народа", соучредителя международной IT-компании Template Monster и основателя волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в зоне АТО.
По согласию в совет входят представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов.
Например, туда вошли: гендиректор группы компаний "Sumitomo Согр." Кунихару Накамура и председатель совета директоров "Marubeni Corporation" Фумия Кокубу (оба - Япония), гендиректор "Posco Daewoo Corporation" Ким Янг-Санг (Корея), гендиректор группы компаний "DP World" Султан Ахмед Бин Сулайем (ОАЭ), предправления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча (Турция) и президент государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR"Ровнаг Абдуллаев.
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Политика
27.06.2019 10:32