Слуцкий находится в санкционном списке за поддержку аннексии Крыма.

Заместителя президента роSSийской делегации в ПАСЕ , председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого со второй попытки не избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Результаты повторного тайного голосования были объявлены 26 июня, сообщает Укринформ.

По результатам первого голосования представитель РФ не получил квалификационного большинства голосов. Следовательно, для избрания на должность ему было необходимо набрать простое большинство.

При повторном голосовании Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против". Таким образом, Ассамблея дважды не поддержала кандидатуру представителя Госдумы РФ на пост вице-президента. Теперь РоSSии предложат подать другого кандидата.

Отметим, что Слуцкий находится в санкционном списке за поддержку аннексии Крыма, ввода роSSийских войск в Украину и неоднократное посещение оккупированных территорий.