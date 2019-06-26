?ПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблее

Парламентская Ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия роSSийской делегации, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась РФ .

После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала и объявила, что выходит из зала. Заседание ПАСЕ было прервано.

Члены делегации украинской прокричали на английском языке: "Мы покидаем заседание".

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно данного решения.

В знак протеста украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ . А депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе Ассамблеи.