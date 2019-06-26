Ровенский суд признал виновной в админнарушении 16-летнюю девушку, стоявшую с плакатом за импичмент Зеленского

В отношении матери открыто производство о "ненадлежащем воспитании".

Ровенский суд признал виновной в админнарушении 16-летнюю девушку, стоявшую с плакатом за импичмент Зеленского
Фото: radiotrek.rv.ua

Городской суд Ровно признал виновной в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая в мае вышла на центральную площадь с плакатом за импичмент Зеленского. об этом сообщает "UA Ривне".

Изначально суд сообщил, что не нашел нарушений в действиях девушки, однако позже принял противоположное мнение. Окончательное решение по делу вынесено 13 июня, сообщила мама девушки наталья.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. Относительно моего дела о "ненадлежащем воспитании", то его перенесли", - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.

Городской суд признал Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которое в полиции назвали агитацией без исходных данных

Напомним, 25 мая в центре Ровно 16-летняя девушка и 20-летний мужчина вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Дело получило резонанс, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.


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