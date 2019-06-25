У памятника Богдану Хмельницкому в Кривом Роге отпала правая рука
О происшествии проинформировали райсовет, на балансе которого находится памятник.
В Кривом Роге у памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.
Об этом сообщил местный сайт "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей.
"Читатели сообщают, что на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому. На асфальте лежит правая рука гетьмана.
О пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.
Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета, которому уже сообщили о происшествии.
Местные жители рассказали, что это уже не первый раз, когда ломаются детали монумента. Ранее даже пришлось изменить размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.
Напомним, в мае в канадском Виннипеге неизвестные обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.06.2019 18:55
25.06.2019 18:56