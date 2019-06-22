Рябошапка отрицает давление на судей

Замглавы администрации Зеленского отрицает звонки судьям.

Рябошапка отрицает давление на судей
Фото: пресс-служба президента

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка отрицает давление на судей. Об этом он сказал в єксклюзивном комментарии LB.ua, реагируя на заявление главы Совета судей Олега Ткачука.

"Как можно давить (на судей - LB.ua) тем, что я встретился с Бутенко (заместителем главы Совета судей - LB.ua)?.. То, о чем сказал Ткачук, - это заявление группы людей, которые в прошлом взяли под контроль судебную систему и пытаются держать ее под контролем. На прошлой недели президент заявил, что ми будем пересматривать судебную реформу и, очевидно, люди почувствовали некую боязнь потерять контроль", - сказал Рябошапко.

"Я никогда не звонил Ткачуку и судьям также", - добавил он.

По его словам, встреча с Бутенко была связана с тем, чтобы включить его в рабочую группу, которая будет анализировать судебную реформу предыдущей администрации. "Очевидно, нет смысла, чтобы в рабочей группе были руководители судебной власти, потому что интересы судей местных судов и Верховного, - разные", - сказал Рябошапка, добавив, что состав группы пока согласовывается.

Напомним, сегодня во время заседания Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. С таким заявлением он обратился к правоохранительным органам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборыЯценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
60% жителей Южного Судана оказались на грани голода60% жителей Южного Судана оказались на грани голода
Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компанииЯценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании
Блок рекламы


Похожие новости
Съезд судей состоится в октябреСъезд судей состоится в октябре
Глава Совета судей заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского (обновлено)Глава Совета судей заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского (обновлено)
НБУ подал жалобы на судей, принявших решения в пользу КоломойскогоНБУ подал жалобы на судей, принявших решения в пользу Коломойского
"Профи-ИТ" отрицает наличие незаконной прослушки в аэропорту "Одесса""Профи-ИТ" отрицает наличие незаконной прослушки в аэропорту "Одесса"
Зеленский назначил девять судейЗеленский назначил девять судей
"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления на себя при рассмотрении указа о роспуске Рады"Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления на себя при рассмотрении указа о роспуске Рады
Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях судей Апелляционного судаПрокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях судей Апелляционного суда
27 судей Окружного админсуда Киева не явились на квалифоценивание27 судей Окружного админсуда Киева не явились на квалифоценивание
Замглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформуЗамглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформу
За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судейЗа два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей
Последние новости
Подгружаем последние новости